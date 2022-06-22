Вильнёв: Расселл хочет победить Хэмилтона в этом сезоне, чтобы выстроить свою карьеру

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв считает, что Джордж Расселл ставит перед собой основной целью на сезон-2022 победу над Льюисом Хэмилтоном.



«Сейчас у него есть опыт, он несколько лет подряд выступал на плохих и сложных в управлении машинах. Так что да, он чувствовал себя в полном порядке за рулём сложного «Мерседеса», который дельфинирует, так что всё, что для него имеет значение, — победа над Льюисом. Он с самого начала прекрасно понимал, что на этом болиде не выиграть чемпионат, так что сейчас его волнует только победа над Льюисом. Почему? Это сделает его карьеру.



Они оба британцы. Стоит Расселлу победить Льюиса — и его карьера будет выстроена. Так что это единственная задача, и сейчас он с ней справляется», — приводит слова Жака Вильнёва F1i.