Брандл: «Мерседес» возлагает большие надежды на Сильверстоун

Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл поделился мнением о выступлении «Мерседеса» на Гран-при Канады.
«В «Мерседесе» сбивают с толку всех, включая самих себя. В пятницу в Канаде Льюис назвал машину неуправляемой, и она так и выглядела. Но в интервью он намекнул, что команда намеревается исправить ситуацию до второй половины сезона. Босс команды Тото Вольф за неделю до этого сказал мне что-то такое в интервью, при этом описал машину как кусок дерьма.
В гонке же машины «Мерседеса» шли почти в темпе лидеров. Но стоит реально оценивать ситуацию — Леклер и Перес выступили нормально в квалификации и в гонке, и если бы у нас не было двух виртуальных, а затем одного реального автомобиля безопасности, то это были бы пятое и шестое места для парней из «Мерседеса». Но под этим кузовом действительно хорошая машина. И в команде возлагают большие надежды на Сильверстоун», — приводит слова Брандла Sky Sports.
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