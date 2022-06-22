Сайнс: теперь я могу атаковать на трассе, не боясь разбить машину

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о своём уверенном выступлении на Гран-при Канады.
«Я хочу сосредоточиться на каждой отдельной гонке, смотреть, могу ли я на каждой отдельной трассе получить хорошую скорость и чувствовать себя комфортно внутри машины. Думаю, что в Канаде мне удалось сделать это — я выглядел очень быстро с первой тренировки, как в квалификационном, так и в гоночном темпе. В гонке я выкладывался по полной, не боясь потерять управление, как это случилось, например, в Барселоне. Налицо некоторый прогресс. Мы кое-что поменяли в машине, чтобы сделать её более приятной в управлении для меня, и, кажется, это сработало. Но я думаю, что мне нужно опробовать больше трасс и поворотов разного типа, чтобы сказать наверняка», — приводит слова Сайнса Motorsport.
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