Окон: буду счастлив, если Алонсо останется в команде

Пилот «Альпин» Эстебан Окон высказался о возможном уходе Фернандо Алонсо из команды.
«Быть напарником Алонсо — это здорово. Когда он присоединился к команде, мне говорили, что будет очень сложно уживаться с ним, но на самом деле всё иначе. Я думаю, что у нас отличный дуэт, и мне нравится работа с ним. Так что буду счастлив, если Алонсо останется. Ему не нужно ничего доказывать, он хочет продолжать выступления в Формуле-1 и будет это делать. Он всё ещё мотивирован», — приводит слова Окона Grand PX.
В текущем сезоне Эстебан Окон с 39 набранными очками располагается на девятом месте в общем зачёте. Алонсо — 10-й, у испанца 18 очков.
На Гран-при Канады оба пилота «Альпин» смогли набрать очки. Окон финишировал шестым, Алонсо следом за ним, но из-за штрафа в пять секунд переместился на девятое место.
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