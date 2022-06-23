В «Феррари» обеспокоены назначением экс-советницы Вольфа на пост в ФИА

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто высказался по поводу нового временного генсека ФИА Шайлы-Энн Рао, которая работает в ФИА три недели, а до этого три с половиной года работала в «Мерседесе» в качестве главного юридического консультанта и специальной советницы исполнительного директора Тото Вольфа.
«Нам, безусловно, нравилось сотрудничать с Питером. Он всегда был очень прозрачен, справедлив и рационален. У него, безусловно, много опыта и он очень компетентен. Но в ФИА происходит реорганизация, и новый президент должен сам решать, какой будет его команда.
Мы полностью уважаем этот выбор. Мы принимаем его и, глядя в будущее, стараемся убедиться, что мы правильно сотрудничаем и делаем всё, чтобы ФИА становилась всё сильнее и сильнее.
Назначении Шайлы-Энн Рао? Конечно, это вызывает беспокойство. Но она отличный человек, у неё большой опыт. Она, безусловно, сможет справиться с этой работой, я в этом уверен.
Думаю, что они должны убедиться, что не будет никаких конфликтов интересов, что всё будет сделано правильно, а президент должен обеспечить это.
Да, у нас есть беспокойство, но я уверен, что своим поведением, своими решениями они докажут, что это ошибочное беспокойство», — приводит слова Бинотто Racingnews365.
Напомним, ранее сообщалось о возможном «сливе» информации со стороны Рао.
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