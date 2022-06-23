Кубица: легче подтолкнуть ФИА к изменениям, чем заняться своей машиной
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Резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица прокомментировал введение новой технической директивы, направленной на борьбу с эффектом дельфинирования.
«Я не говорю, что такой проблемы нет, но всегда легче подтолкнуть ФИА к изменениям, чем заняться своей машиной. Уверен, что все команды идут на определённые компромиссы в поисках решения. Кто-то готов пожертвовать производительностью, но те, кто не хочет этого делать, стараются оказать давление на ФИА, жалуясь на безопасность.
Безопасность пилотов — важный аспект, которому нужно уделять внимание, но мне кажется, что в Формуле-1 вопрос безопасности используют, чтобы получить некоторые технические преимущества. А это несправедливо, так быть не должно», — цитирует Кубицу Daily Express.
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