Палмер считает, что ФИА стала более жёстко относиться к повреждениям болидов во время ГП

Экс-пилот Формулы-1 Джолион Палмер считает, что повреждения гонщика «Хааса» Кевина Магнуссена в Монреале были не хуже тех, что получил пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон после удара от Макса Ферстаппена («Ред Булл») в Джидде в прошлом сезоне — в гонке, которую британец выиграл и которая имела решающее значение для сохранения борьбы за титул.
Напомним, Магнуссен получил повреждения переднего крыла во время борьбы с Хэмилтоном на первом круге в Монреале. После контакта между двумя машинами его правая торцевая пластина разлетелась.
Эстебан Окон («Альпин») связался по рации со своим инженером, чтобы пожаловаться на опасность того, что концевая пластина отвалится и ударит его, и вскоре после этого Магнуссену был показан чёрно-оранжевый флаг. Этот флаг — указание от гоночного контроля прибыть на место и устранить повреждения.
«Самое важное, что мы видели примерно 10 гонок назад, это когда Хэмилтон ударил в заднюю часть Ферстаппена в Джидде. Льюису не пришлось останавливаться, и он не получил чёрно-оранжевый флаг за повреждения, которые выглядели очень похоже на повреждения Магнуссена.
Повреждения были очень похожи, и очень важно, что Хэмилтону не пришлось заезжать на пит-лейн, чтобы разобраться с этим, он смог остаться и выиграть гонку. Возможно, в ФИА просто ужесточили правила. Это вопрос безопасности», — приводит слова Палмера PlanetF1.
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