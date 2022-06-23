Джеки Стюарт: Хэмилтону пора уходить из Формулы-1

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Джеки Стюарт считает, что Льюису Хэмилтону пора покинуть Формулу-1.
«Льюис выступал очень хорошо. Он вырос в небогатой семье, а его отец трудился на нескольких работах, чтобы сын мог заниматься картингом. Потом Рон Деннис пригласил его в «Макларен». У Льюиса большой талант. Он сам увидел потенциал в «Мерседесе» и сделал выбор в пользу этой команды.
Сейчас у него есть проблемы, потому что новый напарник Джордж Расселл быстрее в квалификациях и с этим тяжело справиться. Я считаю, что Хэмилтону пора уходить. Хотел бы, чтобы он ушёл сейчас, и жалею, что он не завершил карьеру, будучи на пике. Разумнее будет остановиться и не испытывать боль от того, что не можешь добиваться того же, что и раньше.
У него есть музыка, культура, ему подойдёт индустрия одежды. Нет сомнений, Льюис будет успешным, ведь заработал немало денег. И это заслуженно, потому что Хэмилтон — лучший гонщик своего времени», — цитирует Стюарта RaceFans.
- 23 июня 2022
-
12:40
-
12:14
-
12:12
-
11:39
-
11:28
-
10:54
-
10:48
-
10:38
-
09:33
-
09:11
-
00:44
- 22 июня 2022
-
22:55
-
21:50
-
20:50
-
18:56
-
18:45
-
17:52
-
17:35
-
16:18
-
16:13
-
15:58
-
14:45
-
14:29
-
14:16
-
13:55
-
12:59
-
12:57
-
12:00
-
11:07
-
10:19
-
09:30
-
09:27
-
08:00
-
00:56
-
00:38