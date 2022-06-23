Джеки Стюарт: Хэмилтону пора уходить из Формулы-1

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Джеки Стюарт считает, что Льюису Хэмилтону пора покинуть Формулу-1.



«Льюис выступал очень хорошо. Он вырос в небогатой семье, а его отец трудился на нескольких работах, чтобы сын мог заниматься картингом. Потом Рон Деннис пригласил его в «Макларен». У Льюиса большой талант. Он сам увидел потенциал в «Мерседесе» и сделал выбор в пользу этой команды.



Сейчас у него есть проблемы, потому что новый напарник Джордж Расселл быстрее в квалификациях и с этим тяжело справиться. Я считаю, что Хэмилтону пора уходить. Хотел бы, чтобы он ушёл сейчас, и жалею, что он не завершил карьеру, будучи на пике. Разумнее будет остановиться и не испытывать боль от того, что не можешь добиваться того же, что и раньше.



У него есть музыка, культура, ему подойдёт индустрия одежды. Нет сомнений, Льюис будет успешным, ведь заработал немало денег. И это заслуженно, потому что Хэмилтон — лучший гонщик своего времени», — цитирует Стюарта RaceFans.

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