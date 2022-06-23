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Жители Ниццы выступили против проведения гонки Формулы-1

Жители Ниццы выступили против проведения гонки Формулы-1
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Оппозиционная группа, состоящая из жителей Ниццы, создала петицию, в которой она выразила недовольство возможным проведением Гран-при Формулы-1 в своём городе.

Напомним, недавно Стефано Доменикали предложил перенести Гран-при Франции в Ниццу.

Петицию подписало уже более 1000 человек, сетуя на «пустую трату государственных денег» и «экологическое отклонение», которое станет «тормозом для уровня жизни в городе».

Дэвид Накаче, представляющий оппозиционную группу, говорит, что он «шокирован» финансовыми деталями предлагаемой сделки:

«Два года назад Метрополис я проголосовал за субсидирование Гран-при в Ле-Кастелле. Теперь, по истечении трёх лет, они ищут новое место проведения, и, возможно, Ницца станет таким местом. Но с точки зрения управления государственными средствами это просто шокирует», — приводит слова Накаче GPBlog.

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