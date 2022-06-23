Грожан раскритиковал решение оштрафовать Алонсо по итогам Гран-при Канады

Бывший пилот «Хааса» Ромен Грожан не согласился с решением оштрафовать Фернандо Алонсо на пять секунд по итогам Гран-при Канады.



«Очень приятно видеть, что Фернандо преуспевает. Он всё ещё сохраняет страсть 20-летнего пилота, проводящего свой первый сезон в Формуле-1. В воскресенье у него была интересная стратегия. Он долгое время оставался на шинах «медиум» и, возможно, попробовал бы обойтись только одним пит-стопом, если бы не машина безопасности, появившаяся позже.



После гонки он получил пятисекундный штраф, и я с этим отчасти не согласен. Да, он, возможно, не двигался по прямой, но это делать нелегко. А во-вторых, давайте устроим гонки! Пусть пилоты сражаются, атакуют, пускай защищаются. Правила — это хорошо, но важно не переусердствовать с этим. Это не стоило пяти секунд, я так чувствую», — цитирует Грожана RacingNews365.



Алонсо был наказан пятью секундами штрафа за неоднократную смену траектории в борьбе с Валттери Боттасом. В итоге пилот «Альпин» опустился на девятое место.

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