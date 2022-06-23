Экс-глава «Феррари» — о Шумахере: победа над Мазепиным не показатель

Бывший руководитель «Феррари» Чезаре Фьорио раскритиковал немецкого пилота «Хааса» Мика Шумахера.



«Мик не станет чемпионом, как бы многим этого ни хотелось. Да, он неплохой гонщик и сумел добиться определённых успехов в младших сериях, но нельзя забывать, что там у него были лучшая команда и лучшая машина.



В дебютном сезоне в Формуле-1 Мик опередил Никиту Мазепина, но это не показатель. Сейчас с приходом Кевина Магнуссена у Мика возникли серьёзные проблемы. Чтобы не отстать от напарника, он постоянно старается ехать на пределе и часто попадает в аварии», — заявил Фьорио в подкасте Raceweek.



Мик Шумахер с момента дебюта в Формуле-1 не набрал ни одного очка. В текущем сезоне немецкий пилот «Хааса» располагается на 19-м месте в общем зачёте, его напарник Кевин Магнуссен — на 12-й строчке с 15 очками в активе.