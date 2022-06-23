Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-глава «Феррари» — о Шумахере: победа над Мазепиным не показатель

Экс-глава «Феррари» — о Шумахере: победа над Мазепиным не показатель
Комментарии

Бывший руководитель «Феррари» Чезаре Фьорио раскритиковал немецкого пилота «Хааса» Мика Шумахера.

«Мик не станет чемпионом, как бы многим этого ни хотелось. Да, он неплохой гонщик и сумел добиться определённых успехов в младших сериях, но нельзя забывать, что там у него были лучшая команда и лучшая машина.

В дебютном сезоне в Формуле-1 Мик опередил Никиту Мазепина, но это не показатель. Сейчас с приходом Кевина Магнуссена у Мика возникли серьёзные проблемы. Чтобы не отстать от напарника, он постоянно старается ехать на пределе и часто попадает в аварии», — заявил Фьорио в подкасте Raceweek.

Мик Шумахер с момента дебюта в Формуле-1 не набрал ни одного очка. В текущем сезоне немецкий пилот «Хааса» располагается на 19-м месте в общем зачёте, его напарник Кевин Магнуссен — на 12-й строчке с 15 очками в активе.

Новость по теме
Источник: «Феррари» не дала «Хаасу» уволить Шумахера перед Гран-при Азербайджана
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022