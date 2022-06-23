«Макларен» обойдётся без серьёзных обновлений до конца сезона

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль сообщил, что команда не будет серьёзно обновляться по ходу сезона и сосредоточится на улучшении производительности уже имеющихся установок.



«На данный момент главная задача — попытаться повысить производительность уже существующего пакета. Затем посмотрим, какие незначительные изменения могут произойти в машине по ходу сезона.



С этой машиной мы уже сделали хороший шаг вперёд и исправили несколько недостатков, которые были в прошлом году. Теперь наши болиды подходят для всех видов трасс. В то же время ещё есть колебания. В один уикенд мы третья или четвёртая команда, а в другой — седьмая. Это то, что стоит улучшать и быть более последовательными в результатах», — цитирует Зайдля The Race.



На Гран-при Канады пилоты «Макларена» Даниэль Риккардо и Ландо Норрис не набрали очков, заняв 11-е и 15-е места соответственно. В Кубке конструкторов «Макларен» располагается на четвёртой позиции.

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