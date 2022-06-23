Марко: «Ред Булл» выиграл семь из девяти Гран-при — это доминирование

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко считает, что австрийская команда на данный момент доминирует в Формуле-1.
«Спринт в Имоле позволил нам набрать больше очков, и сейчас у нас невероятная ситуация. Как правило, в первой половине сезона мы в роли догоняющих, но сейчас доминируем. Нужно это признать. «Ред Булл» выиграл семь из девяти Гран-при в этом сезоне — это доминирование.
Сейчас наша главная задача — избегать проблем с надёжностью и доводить гонки до конца. Мы всегда за это беспокоимся, посмотрите хотя бы на «Феррари». Пока только у «Мерседеса» не было технических сходов, но в некоторых гонках они замедлялись из-за перегрева», — цитирует Марко Autosport.
Шесть из девяти Гран-при в нынешнем сезоне выиграл Макс Ферстаппен, ещё одна победа – на счету его напарника Серхио Переса.
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