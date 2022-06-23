«Может, я к чему-то готовлюсь...» Квят опубликовал фото с гоночной трассы

Российский гонщик, в прошлом пилот команды Формулы-1 «Альфа Таури» Даниил Квят опубликовал в своих социальных сетях фото, на котором он пилотирует карт.
«Хорошо снова оказаться на гоночной трассе! Кто знает, может, я к чему-то готовлюсь…» — подписал фото Квят.
Фото: Из личного архива Даниила Квята
Напомним, в марте Квят обратился к спортивным федерациям и МОК из-за ситуации на Украине, призвав не отстранять российских спортсменов от международных стартов.
Позже стало известно, что Квят вместе с Романом Русиновым отказались подписывать документ Международной автомобильной федерации, позволивший бы им выступать с российской лицензией. Гонщики обратились в одну из иностранных федераций с просьбой о выдаче им лицензии для выступления в чемпионатах WEC и ELMS, однако их команда G-Drive Racing всё же пропустит сезон-2022.
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