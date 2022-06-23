Власти Мадрида выразили желание принять у себя этап Формулы-1

Правительство Мадрида сообщило о желании принять у себя гонку Формулы-1. Власти провинции опубликовали в своих социальных сетях письмо в адрес руководителя серии Стефано Доменикали. Правительство сообщило, что готово подписать соответствующие соглашения для организации гонки.
Как сообщает GPBlog, в Мадриде не намереваются проводить городской этап, однако пока неизвестно, о какой именно трассе идёт речь.
Действующий контракт испанской трассы в Барселоне с Формулой-1 истекает в 2026 году. Ранее страна уже принимала по два этапа чемпионата мира — в частности, с 2008 по 2012 год наряду с гонкой в Барселоне трасса в Валенсии принимала у себя Гран-при Европы.
С 1968 по 1981 год на трассе Харама в окрестностях Мадрида проходил Гран-при Испании Формулы-1.
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