Власти Мадрида выразили желание принять у себя этап Формулы-1

Правительство Мадрида сообщило о желании принять у себя гонку Формулы-1. Власти провинции опубликовали в своих социальных сетях письмо в адрес руководителя серии Стефано Доменикали. Правительство сообщило, что готово подписать соответствующие соглашения для организации гонки.



Как сообщает GPBlog, в Мадриде не намереваются проводить городской этап, однако пока неизвестно, о какой именно трассе идёт речь.



Действующий контракт испанской трассы в Барселоне с Формулой-1 истекает в 2026 году. Ранее страна уже принимала по два этапа чемпионата мира — в частности, с 2008 по 2012 год наряду с гонкой в Барселоне трасса в Валенсии принимала у себя Гран-при Европы.

С 1968 по 1981 год на трассе Харама в окрестностях Мадрида проходил Гран-при Испании Формулы-1.