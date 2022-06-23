«Хонда» может вернуться в Формулу-1 в 2026 году и выкупить «Альфа Таури»

Японская компания «Хонда» всерьёз рассматривает возможность полноценного возвращения в Формулу-1 в 2026 году, сообщает Auto Motor und Sport.



По информации источника, в компании могут рассмотреть возможность покупки дочерней команды «Ред Булл» — «Альфа Таури».



Кроме того, как сообщает источник, Формула-1 получила заявку ещё от одного потенциального моториста с привязкой к 2026 году, однако название компании пока не сообщается.



Что касается «Ред Булл», то команда уже на Гран-при Австрии может объявить о будущем сотрудничестве с «Порше», который будет поставлять моторы австрийской команде с 2026 года.



Напомним, «Хонда» покинула Формулу-1 по окончании сезона-2021, однако продолжает сотрудничать с «Ред Булл» в вопросе силовых установок, которые собираются на заводе японского автопроизводителя, пусть и используются под брендом Red Bull Powertrains.