Чжоу: Боттас сказал мне, что в Формуле-1 60 процентов разговоров и 40 процентов пилотажа

Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу рассказал о своих впечатлениях от дебютного сезона в серии.



«Говорить приходится гораздо больше, чем я ожидал. Думаю, это было первое, что сказал мне Валттери Боттас при встрече: в Формуле-1 60 процентов разговоров и 40 процентов пилотажа. Тогда я не вполне это понимал, но после пары Гран-при всё изменилось.



Твой уикенд начинается в среду или в четверг, ты проводишь много встреч с прессой, вопросы, снова вопросы – возможно, одни и те же. Своего времени почти нет. Ты либо проводишь брифинг с инженерами, либо занимаешься обязанностями с какими-то людьми. Всё довольно насыщенно», — приводит слова Чжоу официальный сайт Формулы-1.



Чжоу после девяти гонок сезона набрал пять очков и занимает 16-ю позицию в личном зачёте.