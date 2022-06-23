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Чжоу: Боттас сказал мне, что в Формуле-1 60 процентов разговоров и 40 процентов пилотажа

Чжоу: Боттас сказал мне, что в Формуле-1 60 процентов разговоров и 40 процентов пилотажа
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Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу рассказал о своих впечатлениях от дебютного сезона в серии.

«Говорить приходится гораздо больше, чем я ожидал. Думаю, это было первое, что сказал мне Валттери Боттас при встрече: в Формуле-1 60 процентов разговоров и 40 процентов пилотажа. Тогда я не вполне это понимал, но после пары Гран-при всё изменилось.

Твой уикенд начинается в среду или в четверг, ты проводишь много встреч с прессой, вопросы, снова вопросы – возможно, одни и те же. Своего времени почти нет. Ты либо проводишь брифинг с инженерами, либо занимаешься обязанностями с какими-то людьми. Всё довольно насыщенно», — приводит слова Чжоу официальный сайт Формулы-1.

Чжоу после девяти гонок сезона набрал пять очков и занимает 16-ю позицию в личном зачёте.

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