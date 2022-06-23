Перес: Ферстаппен — один из лучших пилотов в истории Формулы-1

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением о своём напарнике Максе Ферстаппене.



«Макс очень хороший пилот. Он, без сомнения, один из лучших в истории Формулы-1, если не лучший гонщик. У него есть то, чего нет у других пилотов Формулы-1. Особенностью Макса является то, что он умеет выходить на предел возможностей с самого первого круга, каждое изменение в настройках, которое он вносит, важно, и он всегда находится на пределе.



Разница всегда заключается в поворотах, это то, что всегда требует многого от гонщиков», — приводит слова Серхио Переса GrandPrix247.



Ферстаппен лидирует в личном зачёте чемпионата мира 2022 года, Перес занимает второе место. На счету Ферстаппена шесть побед, у Переса — одна в нынешнем сезоне.