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Перес: Ферстаппен — один из лучших пилотов в истории Формулы-1

Перес: Ферстаппен — один из лучших пилотов в истории Формулы-1
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился мнением о своём напарнике Максе Ферстаппене.

«Макс очень хороший пилот. Он, без сомнения, один из лучших в истории Формулы-1, если не лучший гонщик. У него есть то, чего нет у других пилотов Формулы-1. Особенностью Макса является то, что он умеет выходить на предел возможностей с самого первого круга, каждое изменение в настройках, которое он вносит, важно, и он всегда находится на пределе.

Разница всегда заключается в поворотах, это то, что всегда требует многого от гонщиков», — приводит слова Серхио Переса GrandPrix247.

Ферстаппен лидирует в личном зачёте чемпионата мира 2022 года, Перес занимает второе место. На счету Ферстаппена шесть побед, у Переса — одна в нынешнем сезоне.

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