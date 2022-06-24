Вильнёв — о прорыве Леклера: этого недостаточно. «Феррари» планировала обогнать «Мерседес»

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв оценил выступление пилота «Феррари» Шарля Леклера на Гран-при Канады.



«Впечатлил ли меня прорыв Шарля? И да, и нет. Я считаю, что если выступаешь за «Феррари», то впереди тебя могут остаться лишь машины «Ред Булл. Перед гонкой команда получила штраф, но знала, что это Монреаль, а потому рассчитывала стать четвёртыми при худших раскладах.



Это также показывает, что и Хэмилтон был хорош, потому что оказался впереди «Феррари». Благодаря машине безопасности Леклер приблизился и стал пятым. Хорошие очки, но этого недостаточно. «Феррари» планировала обогнать «Мерседес», но провела плохой пит-стоп и оказалась сзади четвёрки болидов. В итоге борьба с ними убила шины», — цитирует Вильнёва GPFans.



На Гран-при Канады Шарль Леклер из-за замены мотора стартовал с 19-й позиции, но в итоге финишировал пятым.

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