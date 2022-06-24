Бинотто рассказал, когда в «Феррари» приняли решение о штрафе Леклера на Гран-при Канады

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто признался, что уже вскоре после этапа в Баку в команде решили, что на машине Шарля Леклерка будут заменены некоторые детали двигателя. Примечательно, что сам Леклер на Гран-при Канады утверждал обратное:
«Сейчас решение о штрафе не принято, на данный момент мы ещё не решили менять двигатель, но ситуация точно не из приятных», — говорил Макс на пресс-конференции в пятницу перед тренировкой.
«Он знал об этом на протяжении нескольких дней. Так что у него было время переварить это и подготовиться к гоночному уик-энду. Он знал, что начнёт с конца стартовой решётки. Даже его программы в пятницу и субботу были рассчитаны на заезды с большим количеством бензина, просто чтобы убедиться, что он готов к гонке», — приводит слова Бинотто Formel1.de.
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