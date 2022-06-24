«Альфа Таури» официально подтвердила контракт с Гасли на сезон-2023
Поделиться
В «Альфа Таури» объявили о продлении контракта с пилотом Пьером Гасли на следующий сезон. 26-летний гонщик сотрудничает с командой с 2017 года.
«Я работаю в этой команде уже пять лет и горжусь всем, через что мы прошли, а также прогрессом, которого мы добились. Я счастлив остаться в команде. Новые правила, которые были представлены в этом году, поставили перед нами новые задачи. Возможность планировать наше развитие вместе на следующие 18 месяцев является хорошей рабочей основой на будущее», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».
В общем зачёте пилотов Формулы-1 Гасли занимает 11-е место, имея в активе 16 очков. Его напарник Юки Цунода на 15-м месте (11 баллов).
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
Комментарии
- 24 июня 2022
-
11:38
-
11:12
-
11:07
-
09:59
-
09:43
-
00:59
- 23 июня 2022
-
23:50
-
22:54
-
21:55
-
20:57
-
19:49
-
18:37
-
17:28
-
16:50
-
15:48
-
14:37
-
13:56
-
13:20
-
12:40
-
12:14
-
12:12
-
11:39
-
11:28
-
10:54
-
10:38
-
09:33
-
09:11
-
00:44
- 22 июня 2022
-
22:55
-
21:50
-
20:50
-
18:56
-
18:45
-
17:52
-
17:35
Партнерский контент