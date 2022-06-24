«Альфа Таури» официально подтвердила контракт с Гасли на сезон-2023

В «Альфа Таури» объявили о продлении контракта с пилотом Пьером Гасли на следующий сезон. 26-летний гонщик сотрудничает с командой с 2017 года.



«Я работаю в этой команде уже пять лет и горжусь всем, через что мы прошли, а также прогрессом, которого мы добились. Я счастлив остаться в команде. Новые правила, которые были представлены в этом году, поставили перед нами новые задачи. Возможность планировать наше развитие вместе на следующие 18 месяцев является хорошей рабочей основой на будущее», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».

В общем зачёте пилотов Формулы-1 Гасли занимает 11-е место, имея в активе 16 очков. Его напарник Юки Цунода на 15-м месте (11 баллов).

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