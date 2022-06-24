«Определённо входит в группу лучших пилотов Ф-1». Тост — о продлении контракта с Гасли

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост прокомментировал решение команды продлить контракт с гонщиком Пьером Гасли на следующий сезон. Пилот сотрудничает с командой с 2017 года.
«Мы очень рады подтвердить, что Пьер останется с нами в 2023 году. Он определённо входит в группу лучших и наиболее конкурентоспособных пилотов Формулы-1 и доказал это за время, которое он с нами. Несомненно, Пьер может помочь нашей команде провести успешный сезон в следующем году, а мы, со своей стороны, должны предоставить ему конкурентоспособную машину, чтобы он был в состоянии продолжать показывать отличные результаты», — приводит слова Тоста пресс-служба «Альфа Таури».
В общем зачёте пилотов Формулы-1 Гасли занимает 11-е место, имея в активе 16 очков.
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
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