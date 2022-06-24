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Экклстоун — о критике Мика Шумахера: его отец послал бы Штайнера куда подальше

Экклстоун — о критике Мика Шумахера: его отец послал бы Штайнера куда подальше
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Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун заступился за пилота «Хааса» Мика Шумахера, которого ранее за многочисленные аварии раскритиковал Гюнтер Штайнер.

«Выступления Мика достаточно сложно оценить. Мы ведь не имеем представления, насколько хороша или плоха машина «Хааса». Важно знать, подходит ли болид стилю Мика. Будь Михаэль Шумахер сейчас с нами, то послал бы Штайнера куда подальше.

Вообще, я бы хотел посмотреть на Мика за рулём более конкурентоспособной машины. Например, был бы рад увидеть его в «Мерседесе» или в «Ред Булл». Там заботятся о своих пилотах, подбирают им необходимые настройки и следят, чтобы машина подходила гонщику», — цитирует Экклстоуна GP Today.

Мик Шумахер с момента дебюта в Формуле-1 ещё не набрал ни одного очка.

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