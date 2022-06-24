Вильнёв объяснил разницу между Ферстаппеном и Хэмилтоном

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв недоволен настроем пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в этом сезоне.



«Думаю, что даже в Канаде Расселл мог опередить Хэмилтона, если бы не перешёл на слики в конце квалификации. Льюис стал осторожнее. Ему нужно вернуть форму и атаковать в полную силу. Пока складывается ощущение, что он не показывает максимум.



Можно вспомнить Гран-при Испании, когда он оказался в конце пелотона и предложил сойти с дистанции, чтобы поберечь машину. Он просто не хотел гоняться. Я думаю, в этом и разница между ним и Ферстаппеном. Макс всегда выкладывается по полной, а Льюис — нет. В Канаде он попал на подиум, то есть скорость при нём, но почему он её не показывает?» — цитирует Вильнёва RacingNews365.