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Инженер «Феррари» считает, что Леклер ещё может догнать Макса Ферстаппена

Инженер «Феррари» считает, что Леклер ещё может догнать Макса Ферстаппена
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Ведущий инженер «Феррари» Джок Клиа оценил шансы Шарля Леклера догнать Макса Ферстаппена в общем зачёте и рассказал, что станет решающим фактором в борьбе за чемпионский титул.

«Мы не желаем Максу неудач и не хотели бы побеждать за счёт того, что он будет сходить — но, безусловно, надёжность сыграет решающую роль в борьбе за чемпионство.

Я впечатлён тем, как работает Леклер. Он хорош и на круге, и в гонке. Да, он допустил глупую ошибку в Имоле, но этого не повторится. Отлично, что он приезжает на каждую гонку с уверенностью в том, что может выиграть поул и одержать победу в гонке. Это поднимает моральный дух. Сейчас наша задача — бороться за победу в каждой гонке и сделать для этого всё возможное. Нужно выигрывать квалификацию, давить на Макса, тогда будут шансы. Мы видели, как хорош Шарль в текущем сезоне», — сказал Клиа в подкасте F1 Nation.

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