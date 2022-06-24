Капсулу времени с нижним бельём Феттеля замуровали в фундаменте базы «Астон Мартин»

Нижнее бельё пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля поместили в капсулу времени и замуровали в фундаменте новой базы команды. Об этом информирует пресс-служба «Астон Мартин».
Видимо, речь идёт о трусах, которые немец надел поверх комбинезона перед свободной практикой на Гран-при Майами. Сообщалось, что той акцией Феттель хотел выразить протест требованию ФИА обязать гонщиков надевать огнеупорное бельё. По завершении Гран-при Канады Себастьян оставил на тех трусах автограф, после чего их и поместили в капсулу времени. Напарник Феттеля Лэнс Стролл положил в капсулу подписанную миниатюрную копию своего шлема. Кроме того, в капсуле находится коллекция творческих произведений, созданных фанатами со всего мира. Капсула будет открыта через 50 лет.
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