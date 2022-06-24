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Кристиан Хорнер призвал ФИА пересмотреть вопрос ограничения бюджетов

Кристиан Хорнер призвал ФИА пересмотреть вопрос ограничения бюджетов
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер в очередной раз поднял проблему ограничения бюджетов и обратился к ФИА.

«Проблема с ограничением бюджетов при существующем уровне инфляции может в первую очередь отразиться на рабочих. Это проблема, которую должна решать ФИА. Я знаю, что они рассматривают этот вопрос.

Возможно, я поднимаю эту тему больше всех, но мы далеко не самая проблемная команда в этом аспекте. В «Мерседесе» работает ещё больше людей, и их зарплаты выше, чем у нас. «Феррари» — тоже команда с большими расходами.

Даже команды из средней группы, которые настаивали на снижении планки, будут вынуждены выйти за пределы отведённого бюджета. Просто потому, что расходы на электроэнергию, сырьё и прочее улетели в стратосферу», — приводит слова Хорнера GPFans.

Напомним, командам Формулы-1 устанавливается ограничение бюджета в € 140 млн на сезон.

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