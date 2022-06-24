Объявлен рейтинг пилотов в игре F1 22. У двух лидеров равные баллы, Шумахер — 3-й с конца

Разработчики игры F1 22 опубликовали рейтинг всех пилотов сезона-2022, которые будут представлены в игре.



Лучшими пилотами по рейтингу стали действующий чемпион мира Макс Ферстаппен и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, получившие по 94 балла. Третьим пилотом по рейтингу стал Шарль Леклер, рейтинг которого составляет 92 балла.

Пилот «Хааса» Мик Шумахер по общему рейтингу в таблице оказался лишь на 18-й позиции.

Пилот Опыт Гоночное мастерство Устойчивость Темп Общий рейтинг Макс Ферстаппен 72 98 79 97 94 Льюис Хэмилтон 93 96 92 93 94 Шарль Леклер 65 94 91 95 92 Ландо Норрис 64 94 82 92 90 Джордж Расселл 64 90 86 93 90 Фернандо Алонсо 98 88 78 89 89 Валттери Боттас 77 84 93 90 88 Серхио Перес 83 89 85 89 88 Карлос Сайнс 72 89 89 87 87 Себастьян Феттель 91 87 92 83 85 Пьер Гасли 62 90 79 84 84 Даниэль Риккардо 82 88 93 80 83 Эстебан Окон 63 90 76 82 83 Александер Албон 59 90 76 81 82 Кевин Магнуссен 68 82 84 82 81 Лэнс Стролл 65 89 76 77 90 Юки Цунода 55 76 74 83 78 Мик Шумахер 56 79 80 79 77 Николас Латифи 60 80 76 66 70 Гуаньюй Чжоу 47 80 73 67 70

Напомним, релиз игры состоится 28 июня 2022 года.