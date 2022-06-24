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Объявлен рейтинг пилотов в игре F1 22. У двух лидеров равные баллы, Шумахер — 3-й с конца

Объявлен рейтинг пилотов в игре F1 22. У двух лидеров равные баллы, Шумахер — 3-й с конца
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Разработчики игры F1 22 опубликовали рейтинг всех пилотов сезона-2022, которые будут представлены в игре.

Лучшими пилотами по рейтингу стали действующий чемпион мира Макс Ферстаппен и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, получившие по 94 балла. Третьим пилотом по рейтингу стал Шарль Леклер, рейтинг которого составляет 92 балла.

Пилот «Хааса» Мик Шумахер по общему рейтингу в таблице оказался лишь на 18-й позиции.

ПилотОпытГоночное мастерствоУстойчивостьТемпОбщий рейтинг
Макс Ферстаппен7298799794
Льюис Хэмилтон9396929394
Шарль Леклер6594919592
Ландо Норрис6494829290
Джордж Расселл6490869390
Фернандо Алонсо9888788989
Валттери Боттас7784939088
Серхио Перес8389858988
Карлос Сайнс7289898787
Себастьян Феттель9187928385
Пьер Гасли6290798484
Даниэль Риккардо8288938083
Эстебан Окон6390768283
Александер Албон5990768182
Кевин Магнуссен6882848281
Лэнс Стролл6589767790
Юки Цунода5576748378
Мик Шумахер5679807977
Николас Латифи6080766670
Гуаньюй Чжоу4780736770

Напомним, релиз игры состоится 28 июня 2022 года.

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