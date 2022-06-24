Объявлен рейтинг пилотов в игре F1 22. У двух лидеров равные баллы, Шумахер — 3-й с конца
Поделиться
Разработчики игры F1 22 опубликовали рейтинг всех пилотов сезона-2022, которые будут представлены в игре.
Лучшими пилотами по рейтингу стали действующий чемпион мира Макс Ферстаппен и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, получившие по 94 балла. Третьим пилотом по рейтингу стал Шарль Леклер, рейтинг которого составляет 92 балла.
Пилот «Хааса» Мик Шумахер по общему рейтингу в таблице оказался лишь на 18-й позиции.
|Пилот
|Опыт
|Гоночное мастерство
|Устойчивость
|Темп
|Общий рейтинг
|Макс Ферстаппен
|72
|98
|79
|97
|94
|Льюис Хэмилтон
|93
|96
|92
|93
|94
|Шарль Леклер
|65
|94
|91
|95
|92
|Ландо Норрис
|64
|94
|82
|92
|90
|Джордж Расселл
|64
|90
|86
|93
|90
|Фернандо Алонсо
|98
|88
|78
|89
|89
|Валттери Боттас
|77
|84
|93
|90
|88
|Серхио Перес
|83
|89
|85
|89
|88
|Карлос Сайнс
|72
|89
|89
|87
|87
|Себастьян Феттель
|91
|87
|92
|83
|85
|Пьер Гасли
|62
|90
|79
|84
|84
|Даниэль Риккардо
|82
|88
|93
|80
|83
|Эстебан Окон
|63
|90
|76
|82
|83
|Александер Албон
|59
|90
|76
|81
|82
|Кевин Магнуссен
|68
|82
|84
|82
|81
|Лэнс Стролл
|65
|89
|76
|77
|90
|Юки Цунода
|55
|76
|74
|83
|78
|Мик Шумахер
|56
|79
|80
|79
|77
|Николас Латифи
|60
|80
|76
|66
|70
|Гуаньюй Чжоу
|47
|80
|73
|67
|70
Напомним, релиз игры состоится 28 июня 2022 года.
Комментарии
- 24 июня 2022
-
19:02
-
17:27
-
16:18
-
15:54
-
15:24
-
15:24
-
14:11
-
13:54
-
12:48
-
12:29
-
11:38
-
11:12
-
11:07
-
09:59
-
09:43
-
00:59
- 23 июня 2022
-
23:50
-
22:54
-
21:55
-
20:57
-
19:49
-
18:37
-
17:28
-
16:50
-
15:48
-
14:37
-
13:56
-
13:20
-
12:40
-
12:14
-
12:12
-
11:39
-
11:28
-
10:54
-
10:38
Партнерский контент