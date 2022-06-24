Эдриан Ньюи: образ Ферстаппена как чрезмерно агрессивного пилота очень преувеличен

Руководитель технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи поделился мнением о чемпионе мира Максе Ферстаппене.



«Я думаю, что несправедливо сравнивать пилотов из разных эпох, но Макс находится на том же уровне, что и другие чемпионы, с которыми я работал. Думаю, что образ Ферстаппена как чрезмерно агрессивного пилота очень преувеличен. Возможно, в своих первых гонках в Формуле-1 он и правда был агрессивен, но в прошлом сезоне такие обвинения были бы необоснованными. Макс в целом очень спокойный и размеренный человек с невероятными гоночными рефлексами. С ним очень приятно работать», — приводит слова Эдриана Ньюи Standart.co.uk.



Макс Ферстаппен в сезоне-2022 одержал шесть побед в девяти гонках и возглавляет личный зачёт чемпионата.