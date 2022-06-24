Расселл: мне повезло быть напарником Хэмилтона

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о первой части сезона для немецкой команды.
«Думаю, мы неплохо начали сезон. Конечно, нам есть к чему стремиться, но мне очень повезло быть напарником Льюиса Хэмилтона. Повезло, что у меня есть возможность столь многому у него учиться. Тому, как он работает с командой, с инженерами, как мотивирует всех. Это вдохновляет. С технической стороны Льюис очень силён. Думаю, многие люди на самом деле этого не понимают или недооценивают его в данной области.
Мне есть над чем работать, но с точки зрения результатов сезон не так плох. Я не думаю, что мы могли добиться большего, если посмотреть на ситуацию рационально. Думаю, что в каждой гонке мы финишировали на максимально высокой позиции из возможных, не считая Гран-при Бахрейна», — приводит слова Расселла F1i.
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