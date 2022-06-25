Льюис Хэмилтон в резкой форме отреагировал на резонансное решение Верховного суда США

Семикратный чемпион Формулы-1, британец Льюис Хэмилтон отреагировал на решение Верховного суда США отменить постановление 50-летней давности, легализовавшее по всей стране право на аборт. Таким образом, прерывание беременности окажется незаконным во многих штатах страны. Ожидается, что таких штатов окажется более 20. По словам Хэмилтона, он испытывает отвращение и не понимает причину принятия подобного решения.



«Испытываю отвращение к решению, принятому Верховным судом США. Не понимаю, почему некоторые власть имущие настаивали и продолжают настаивать на лишении прав миллионов людей. Это решение затронет наиболее уязвимых из нас: женщин, цветных людей, членов сообщества ЛГБТ и многих других», — написал Хэмилтон в своих социальных сетях.

Хэмилтон скинул помощницу в реку в честь второго подиума: