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Хэмилтон: хочу быть лучшим напарником для Расселла

Хэмилтон: хочу быть лучшим напарником для Расселла
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон прокомментировал отношения со своим напарником Джорджем Расселлом, который перед началом нынешнего сезона присоединился к «Мерседесу».

«Я не слишком часто смотрю на свои результаты в сезоне и оцениваю их. Просто усердно работаю и сохраняю позитив. Мне хочется быть лучшим напарником для Джорджа и хорошим товарищем для наших инженеров, механиков и остальных работников.

В этом сезоне я пробую много разных экспериментов на своей машине, чтобы помочь получить нужные данные и двигаться дальше», — цитирует Хэмилтона Formula1News.

Джордж Расселл после девяти этапов Гран-при располагается на четвёртом месте в общем зачёте со 111 очками. Хэмилтон — шестой, у него 77 очков.

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