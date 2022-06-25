Хэмилтон: хочу быть лучшим напарником для Расселла

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон прокомментировал отношения со своим напарником Джорджем Расселлом, который перед началом нынешнего сезона присоединился к «Мерседесу».



«Я не слишком часто смотрю на свои результаты в сезоне и оцениваю их. Просто усердно работаю и сохраняю позитив. Мне хочется быть лучшим напарником для Джорджа и хорошим товарищем для наших инженеров, механиков и остальных работников.



В этом сезоне я пробую много разных экспериментов на своей машине, чтобы помочь получить нужные данные и двигаться дальше», — цитирует Хэмилтона Formula1News.



Джордж Расселл после девяти этапов Гран-при располагается на четвёртом месте в общем зачёте со 111 очками. Хэмилтон — шестой, у него 77 очков.

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