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«В этом прелесть ситуации». Доменикали — о том, что будет главным в борьбе за победу в Ф-1

«В этом прелесть ситуации». Доменикали — о том, что будет главным в борьбе за победу в Ф-1
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Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказал мнение, что вся борьба в нынешнем сезоне «Королевских гонок» ещё впереди.

«Если помните, после трёх гонок сезона Макс Ферстаппен говорил, что игра окончена. «Феррари» тогда лидировала примерно с преимуществом в 40 очков. Теперь всё наоборот, потому что Макс лидирует в чемпионате с перевесом в 46 баллов.

Чемпионат закончится не скоро, мы увидим много взлётов и падений. Пока слишком рано думать о завершении сезона. Я действительно так считаю. Впереди много гонок, и я уверен, что борьба будет напряжённой.

Леклер находится в отличной форме, и «Феррари» очень близка к этому. Я также вижу признаки того, что «Мерседес» становится быстрее. Всё зависит от того, как будет проходить адаптация к трассам и как при нынешнем ограничении бюджета команды смогут обновлять автомобили. Но в этом и заключается прелесть ситуации, в которой мы находимся», — приводит слова Доменикали Racingnews365 со ссылкой на Standard Sport.

Ферстаппен-Леклер: главные сражения:

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