«В этом прелесть ситуации». Доменикали — о том, что будет главным в борьбе за победу в Ф-1

Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказал мнение, что вся борьба в нынешнем сезоне «Королевских гонок» ещё впереди.
«Если помните, после трёх гонок сезона Макс Ферстаппен говорил, что игра окончена. «Феррари» тогда лидировала примерно с преимуществом в 40 очков. Теперь всё наоборот, потому что Макс лидирует в чемпионате с перевесом в 46 баллов.
Чемпионат закончится не скоро, мы увидим много взлётов и падений. Пока слишком рано думать о завершении сезона. Я действительно так считаю. Впереди много гонок, и я уверен, что борьба будет напряжённой.
Леклер находится в отличной форме, и «Феррари» очень близка к этому. Я также вижу признаки того, что «Мерседес» становится быстрее. Всё зависит от того, как будет проходить адаптация к трассам и как при нынешнем ограничении бюджета команды смогут обновлять автомобили. Но в этом и заключается прелесть ситуации, в которой мы находимся», — приводит слова Доменикали Racingnews365 со ссылкой на Standard Sport.
Ферстаппен-Леклер: главные сражения:
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