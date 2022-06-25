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Перес: думаю, слишком рано оценивать эффект от новых правил ФИА

Перес: думаю, слишком рано оценивать эффект от новых правил ФИА
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес ответил на вопрос о том, помогла ли новая техническая директива ФИА на Гран-при Канады.

«Думаю, что пока слишком рано оценивать эффект от новых правил ФИА. У нас были очень хорошие гонки, но их недостатком был эффект дельфинирования, который отражается на пилотах. Однако мы только начинаем работать с новыми директивами, поэтому нужно время, чтобы оценить их. Думаю, всё будет в порядке», — цитирует Переса Motorsport Week.

За два дня до Гран-при Канады ФИА объявила о введении новой технической директивы, направленной на борьбу с эффектом дельфинирования. Командам будет разрешено укреплять днище дополнительными стяжками.

При этом некоторые команды открыто раскритиковали новую директиву, посчитав, что ФИА изменила правила после жалоб представителей «Мерседеса».

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