Перес: думаю, слишком рано оценивать эффект от новых правил ФИА

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес ответил на вопрос о том, помогла ли новая техническая директива ФИА на Гран-при Канады.



«Думаю, что пока слишком рано оценивать эффект от новых правил ФИА. У нас были очень хорошие гонки, но их недостатком был эффект дельфинирования, который отражается на пилотах. Однако мы только начинаем работать с новыми директивами, поэтому нужно время, чтобы оценить их. Думаю, всё будет в порядке», — цитирует Переса Motorsport Week.



За два дня до Гран-при Канады ФИА объявила о введении новой технической директивы, направленной на борьбу с эффектом дельфинирования. Командам будет разрешено укреплять днище дополнительными стяжками.



При этом некоторые команды открыто раскритиковали новую директиву, посчитав, что ФИА изменила правила после жалоб представителей «Мерседеса».