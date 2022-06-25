Стефано Доменикали оценил перспективы «Мерседеса» навязать борьбу лидерам этого сезона Ф-1

Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали поделился мыслями о вероятности команды «Мерседес» вступить в борьбу с лидерами нынешнего сезона «Королевских гонок». По мнению Доменикали, на это вполне можно рассчитывать.



«Конечно, «Мерседес» навяжет борьбу, потому что это невероятная команда, которая завоевала восемь титулов подряд. Они будут бороться, они не сдадутся, и это поможет немного запутать ситуацию в чемпионате», — приводит слова Доменикали Racingnews365 со ссылкой на Standard Sport.



Напомним, после девяти Гран-при «Мерседес» в Кубке конструкторов занимает третье место, имея на счету 188 очков. На второй позиции «Феррари» — 228 баллов. Возглавляет рейтинг с 304 очками «Ред Булл».

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