Култхард: в Формуле-1 всё быстро меняется, но Ферстаппен действительно в ударе

Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард поделился мыслями о борьбе в нынешнем сезоне «Королевских гонок», отметив выступления пилота австрийской команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена.



«В Формуле-1 всё быстро меняется. Полагаю, у «Феррари» по-прежнему быстрая машина, у которой, очевидно, есть проблемы с надёжностью. Мы все снова увидели, что у Переса были проблемы с надёжностью на Гран-при Канады. В общем, давайте посмотрим, как сложится сезон.

Но, знаете, Ферстаппен действительно в ударе, в этом нет никаких сомнений. Он прекрасно пилотирует», — приводит слова Култхарда издание Racingnews365.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:

Ранее Култхард высказался о жалобах пилотов на эффект дельфинирования.