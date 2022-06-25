Култхард: в Формуле-1 всё быстро меняется, но Ферстаппен действительно в ударе
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Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард поделился мыслями о борьбе в нынешнем сезоне «Королевских гонок», отметив выступления пилота австрийской команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
«В Формуле-1 всё быстро меняется. Полагаю, у «Феррари» по-прежнему быстрая машина, у которой, очевидно, есть проблемы с надёжностью. Мы все снова увидели, что у Переса были проблемы с надёжностью на Гран-при Канады. В общем, давайте посмотрим, как сложится сезон.
Но, знаете, Ферстаппен действительно в ударе, в этом нет никаких сомнений. Он прекрасно пилотирует», — приводит слова Култхарда издание Racingnews365.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:
Ранее Култхард высказался о жалобах пилотов на эффект дельфинирования.
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