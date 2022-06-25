Экклстоун: когда Феттель выигрывал, то понятия не имел, что происходит в мире
Поделиться
Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о пилоте «Астон Мартин» Себастьяне Феттеле.
«Феттель растерял прежнюю собранность. Когда он выигрывал гонки раньше, то даже понятия не имел, что происходит в мире и его это совершенно не волновало. Теперь он начал задумываться об этом. Безусловно, в чём-то Себастьян прав, но не думаю, что он должен для этого пользоваться своим положением. Его задача — сосредоточиться на Формуле-1», — заявил Экклстоун в эфире телеканала RTL.
На Гран-при Канады Себастьян Феттель пытался обратить внимание на проблему добычи нефтеносных песков и появлялся на мероприятиях в футболке с соответствующим слоганом. Позже канадский политик обвинила Феттеля в лицемерии.
Комментарии
- 25 июня 2022
-
14:37
-
14:27
-
13:24
-
13:24
-
12:52
-
12:31
-
11:57
-
11:47
-
11:24
-
11:01
-
10:25
-
09:23
-
00:45
- 24 июня 2022
-
23:54
-
22:49
-
21:53
-
20:56
-
19:48
-
19:02
-
17:27
-
16:18
-
15:54
-
15:24
-
15:24
-
14:11
-
13:54
-
12:48
-
12:29
-
11:38
-
11:12
-
11:07
-
09:59
-
09:43
-
00:59
- 23 июня 2022
-
23:50
Партнерский контент