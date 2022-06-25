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Экклстоун: когда Феттель выигрывал, то понятия не имел, что происходит в мире

Экклстоун: когда Феттель выигрывал, то понятия не имел, что происходит в мире
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Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун высказался о пилоте «Астон Мартин» Себастьяне Феттеле.

«Феттель растерял прежнюю собранность. Когда он выигрывал гонки раньше, то даже понятия не имел, что происходит в мире и его это совершенно не волновало. Теперь он начал задумываться об этом. Безусловно, в чём-то Себастьян прав, но не думаю, что он должен для этого пользоваться своим положением. Его задача — сосредоточиться на Формуле-1», — заявил Экклстоун в эфире телеканала RTL.

На Гран-при Канады Себастьян Феттель пытался обратить внимание на проблему добычи нефтеносных песков и появлялся на мероприятиях в футболке с соответствующим слоганом. Позже канадский политик обвинила Феттеля в лицемерии.

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