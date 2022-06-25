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Экс-пилот Формулы-1 объяснил, почему сейчас нельзя сравнивать Хэмилтона и Расселла

Экс-пилот Формулы-1 объяснил, почему сейчас нельзя сравнивать Хэмилтона и Расселла
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Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард поделился мыслями о пилоте «Мерседеса» Джордже Расселле, высказав мнение, что его сейчас нельзя сравнивать с напарником по команде, семикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном.

«Я думаю, что Джордж — будущий чемпион мира. Он фантастический гонщик и по праву заслужил место в команде. Но мы не сможем сравнивать его с Льюисом, пока у них снова не будет машины, на которой можно побеждать. Потому что прямо сейчас Джордж пилотирует лучший болид, который когда-либо был в его распоряжении. Но в случае Льюиса так говорить нельзя», — приводит слова Култхарда издание RacingNews365.

Хэмилтон скинул помощницу в реку в честь второго подиума:

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