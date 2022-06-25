Хэмилтон может побить рекорд Михаэля Шумахера

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон может побить очередной рекорд легендарного немецкого гонщика Михаэля Шумахера.
Если Льюис Хэмилтон сумеет одержать победу на Гран-при Великобритании, то это будет его девятая победа в Сильверстоуне. Таким образом, он установит абсолютный рекорд по количеству побед на одной трассе, сообщает Crash.net. Сейчас это достижение Хэмилтон делит с Михаэлем Шумахером.
У немца было восемь побед во Франции. У Хэмилтона столько же побед на Гран-при Великобритании и Гран-при Венгрии. Кроме того, оба пилота по семь раз выигрывали Гран-при Канады.
Льюис Хэмилтон в текущем сезоне лишь дважды поднимался на подиум и в общем зачёте пилотов располагается на шестом месте с 77 очками. Семикратный чемпион также уступает своему напарнику Джорджу Расселлу, который находится на четвёртой строчке.
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