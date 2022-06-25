Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон может побить рекорд Михаэля Шумахера

Хэмилтон может побить рекорд Михаэля Шумахера
Комментарии

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон может побить очередной рекорд легендарного немецкого гонщика Михаэля Шумахера.

Если Льюис Хэмилтон сумеет одержать победу на Гран-при Великобритании, то это будет его девятая победа в Сильверстоуне. Таким образом, он установит абсолютный рекорд по количеству побед на одной трассе, сообщает Crash.net. Сейчас это достижение Хэмилтон делит с Михаэлем Шумахером.

У немца было восемь побед во Франции. У Хэмилтона столько же побед на Гран-при Великобритании и Гран-при Венгрии. Кроме того, оба пилота по семь раз выигрывали Гран-при Канады.

Льюис Хэмилтон в текущем сезоне лишь дважды поднимался на подиум и в общем зачёте пилотов располагается на шестом месте с 77 очками. Семикратный чемпион также уступает своему напарнику Джорджу Расселлу, который находится на четвёртой строчке.

Новость по теме
Хэмилтон: хочу быть лучшим напарником для Расселла
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022