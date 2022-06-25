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В Формуле-1 опровергли, что используют возможную гонку в Ницце для давления на Монако

В Формуле-1 опровергли, что используют возможную гонку в Ницце для давления на Монако
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Исполнительный директор Liberty Media Грег Маффеи заявил, что переговоры о проведении Гран-при Франции в Ницце не направлены против организаторов Гран-при Монако.

«Мы просто хотим проводить отличные гонки. Желающих это делать много, и мы рассматриваем все варианты. Монако — лучшая трасса в календаре, это особенное и прекрасное место. Но правила едины для всех, так что мы стараемся защищать интересы наших спонсоров», — приводит слова Маффеи Autosport.

Напомним, недавно Стефано Доменикали предложил перенести Гран-при Франции в Ниццу. В ответ оппозиционная группа, состоящая из жителей Ниццы, создала петицию, в которой она выразила недовольство возможным проведением Гран-при Формулы-1 в своём городе.

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