Норрис поддержал идею возможного увеличения числа команд в Формуле-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о возможном увеличении числа команд в Формуле-1.



«Я считаю, что это большой плюс. С моей точки зрения большее число болидов — это хорошая новость. Не слишком много, но 22 или 24 машины — вполне подходящее число. Так было несколько лет назад, когда я рос, наблюдая за гонками Формулы-1. Думаю, что у пилотов появилось бы больше возможностей попасть в чемпионат. Если говорить о гонщиках вроде Колтона Херты, то это было бы совершенно заслуженно.



Я был напарником Херты в 2015 году, у нас много отличных воспоминаний. Он очень хорош и демонстрирует это сейчас в IndyCar. Бережное отношение к шинам — не его сильная сторона, но в остальном у него огромный талант. Он приятный парень, трудяга. Я считаю, что он очень хорошо подошёл бы для выступлений в Формуле-1», — приводит слова Норриса PlanetF1.