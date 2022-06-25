Норрис поддержал идею возможного увеличения числа команд в Формуле-1

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о возможном увеличении числа команд в Формуле-1.
«Я считаю, что это большой плюс. С моей точки зрения большее число болидов — это хорошая новость. Не слишком много, но 22 или 24 машины — вполне подходящее число. Так было несколько лет назад, когда я рос, наблюдая за гонками Формулы-1. Думаю, что у пилотов появилось бы больше возможностей попасть в чемпионат. Если говорить о гонщиках вроде Колтона Херты, то это было бы совершенно заслуженно.
Я был напарником Херты в 2015 году, у нас много отличных воспоминаний. Он очень хорош и демонстрирует это сейчас в IndyCar. Бережное отношение к шинам — не его сильная сторона, но в остальном у него огромный талант. Он приятный парень, трудяга. Я считаю, что он очень хорошо подошёл бы для выступлений в Формуле-1», — приводит слова Норриса PlanetF1.
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