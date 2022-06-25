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Стоимость телеправ на показ Формулы-1 в США выросла в 15 раз

Стоимость телеправ на показ Формулы-1 в США выросла в 15 раз
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Формула-1 продлит контракт с ESPN на показ чемпионата на территории США и Латинской Америки, сообщает Sports Business Journal. По информации источника, стоимость телевизионных прав из-за конкуренции выросла в 15 раз. В настоящий момент сделка ещё не подписана, однако уже известно, что руководство чемпионата согласовало контракт и отказало Amazon и Comcast.

Права обойдутся телеканалу в $ 75-90 млн в год, соглашение будет рассчитано до 2025 года. По нынешнему контракту ESPN платит Формуле-1 $ 5 млн в год.

Примечательно, что Amazon и Comcast были готовы платить $ 100 млн в год, однако их условия не устроили Формулу-1 — в частности, они просили права показа через свои сети и стриминговые платформы.

Что касается Netflix, то их предложение оказалось не столь привлекательным, как у конкурентов.

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