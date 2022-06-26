Деймон Хилл — о выступлении Хэмилтона в этом сезоне Формулы-1: он как солдат
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Чемпион мира 1996 года, британец Деймон Хилл поделился мнением о соотечественнике, пилоте «Мерседеса» Льюисе Хэмилтоне в преддверии Гран-при Великобритании.
«Я не сбрасываю со счетов Ландо и «Макларен», но чтобы получить реалистичный шанс на домашнюю победу, нужно обратить внимание на «Мерседес». Я очень впечатлён Льюисом в этом сезоне. Он был как солдат. Это, наверное, лучший способ описать его действия. Льюис до сих пор демонстрирует признаки своего несомненного таланта. Он всё ещё в игре. Что касается Джорджа, то у него тоже всё блестяще получается», — приводит слова Хилла издание Mirror.
Гран-при Великобритании состоится с 1 по 3 июля.
Хэмилтон скинул помощницу в реку в честь второго подиума:
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