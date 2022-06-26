Экклстоун: Хэмилтон надоел Вольфу. Он стал легкомысленно относиться к своим поражениям

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун дал комментарий по поводу отношений между пилотом «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и руководителем команды Тото Вольфом.
«Вольфу немного надоел Льюис. Я не чувствую, что Хэмилтон делает всё возможное, а вы? Или, возможно, мы должны перефразировать это. Кажется, его не очень беспокоит, что он проигрывает. Его это устраивает. Он очень конкурентоспособен по своей природе, но, на мой взгляд, он стал слишком легкомысленно относиться к своим поражениям.
Я не думаю, что он активно помогает Джорджу Расселлу продвигаться вперёд. Он в любом случае вряд ли бы активно в этом участвовал, ведь ему это вряд ли интересно. Но Льюис перестал вкладываться в работу и собственное развитие так, как раньше», — приводит слова Экклстоуна Racingnews365.
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