Окон: наша команда готовит серьёзные обновления к этапу в Сильверстоуне

Пилот «Альпин» Эстебан Окон рассказал о том, что его команда готовит обновления к предстоящему Гран-при Великобритании.
«Наша команда готовит серьёзные обновления, чтобы сделать шаг вперёд. Уикенд в Сильверстоуне будет крайне важен для нас. Впереди большая работа – надеюсь, мы выступим хорошо и машина окажется там, где должна находиться.
С начала года мы добились большего, чем многие другие команды. Так что мы можем быть довольны тем, что всё идёт в правильном направлении», — приводит слова Окона RaceFans.
В текущем сезоне Эстебан Окон с 39 набранными очками располагается на девятом месте в общем зачёте. Алонсо — 10-й, у испанца 18 очков.
На Гран-при Канады оба пилота «Альпин» смогли набрать очки. Окон финишировал шестым, Алонсо – следом за ним, но из-за штрафа в пять секунд переместился на девятое место.
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