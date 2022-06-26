Окон: наша команда готовит серьёзные обновления к этапу в Сильверстоуне

Пилот «Альпин» Эстебан Окон рассказал о том, что его команда готовит обновления к предстоящему Гран-при Великобритании.

«Наша команда готовит серьёзные обновления, чтобы сделать шаг вперёд. Уикенд в Сильверстоуне будет крайне важен для нас. Впереди большая работа – надеюсь, мы выступим хорошо и машина окажется там, где должна находиться.



С начала года мы добились большего, чем многие другие команды. Так что мы можем быть довольны тем, что всё идёт в правильном направлении», — приводит слова Окона RaceFans.

В текущем сезоне Эстебан Окон с 39 набранными очками располагается на девятом месте в общем зачёте. Алонсо — 10-й, у испанца 18 очков.



На Гран-при Канады оба пилота «Альпин» смогли набрать очки. Окон финишировал шестым, Алонсо – следом за ним, но из-за штрафа в пять секунд переместился на девятое место.