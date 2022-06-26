Вольф: боссы влияют на пилотов, чтобы те не признавались, что дельфинирование — проблема

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф объяснил своё поведение на нашумевшем собрании боссов команд, которое состоялось на Гран-при Канады в середине июня.
Напомним, Вольф вступил в публичный спор c руководителем «Феррари» Маттиа Бинотто перед камерами телеканала Netflix, работающего над документальным фильмом. Предметом же дискуссии стала новая директива от ФИА, касающаяся проблемы дельфинирования.
«Я пошёл туда по двум причинам. Во-первых, нас обвинили во влиянии на ФИА, поскольку мой юрист вошла в организацию. Но она честный человек. Во-вторых, руководители команд оказывают влияние на своих пилотов, чтобы те публично не признавались, что дельфинирование – проблема. Я поговорил с каждым и сказал: «По крайней мере один из гонщиков заявил, что у него либо болит голова, либо портится зрение. А вы ведёте себя так, будто ничего не происходит. Это безответственно», – приводит слова Вольфа издание OE24.
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