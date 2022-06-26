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Видео: гонщик врезался в толпу на соревнованиях по мотокроссу в Свердловской области

Видео: гонщик врезался в толпу на соревнованиях по мотокроссу в Свердловской области
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Скандальный инцидент произошёл на соревнованиях по мотокроссу в городе Ирбит (Свердловская область), сообщает издание РЕН ТВ.

Во время заезда один из участников не справился с управлением и вылетел за пределы трассы, врезавшись в толпу. В Сети также муссируются слухи, что в результате происшествия пострадал ребёнок.

Напомним, в начале июня этого года британский мотогонщик Марк Перслоу погиб в результате аварии в квалификации гонки, проходившей на острове Мэн (Великобритания). Перслоу был доставлен в больницу, где позже скончался от полученных травм. Он стал одним из трёх гонщиков, погибших на острове Мэн за одну неделю. Всего же, начиная с 1911 года, гонка на острове Мэн унесла жизни 263 человек.

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