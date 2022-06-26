Коронел: на месте «Феррари» я бы спросил, сколько стоит Ферстаппен
Поделиться
Голландский гонщик Том Коронел считает, что «Феррари» должна рассмотреть возможность переманить Макса Ферстаппена из «Ред Булл».
«Ценность Ферстаппена очень высока. Поэтому «Ред Булл» и подписал с ним долгосрочный контракт. Теперь они спокойны за то, что лучший гонщик находится у них в команде.
Но если бы я был директором «Феррари», я бы сейчас спросил: сколько будет стоить выкупить Макса у «Ред Булл»? Кто сказал, что это невозможно сделать? Я видел, как много вещей происходит с деньгами! Тогда вы сразу поймёте, чего стоит Ферстаппен. Он стоит бесконечно много, он стоит всей «Феррари», — приводит слова Коронела Racingnews365.
Ранее чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв шутливо объяснил, почему Ферстаппен — ненастоящий чемпион.
Комментарии
- 26 июня 2022
-
22:44
-
22:22
-
21:03
-
21:01
-
20:30
-
19:36
-
18:58
-
18:23
-
17:56
-
16:57
-
15:55
-
15:34
-
15:18
-
14:17
-
13:10
-
12:29
-
10:47
-
10:00
-
00:02
- 25 июня 2022
-
22:57
-
21:58
-
20:59
-
19:49
-
18:54
-
17:44
-
16:35
-
16:09
-
15:59
-
15:26
-
14:37
-
14:27
-
13:24
-
13:24
-
12:52
-
12:31
Партнерский контент