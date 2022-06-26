Коронел: на месте «Феррари» я бы спросил, сколько стоит Ферстаппен

Голландский гонщик Том Коронел считает, что «Феррари» должна рассмотреть возможность переманить Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Ценность Ферстаппена очень высока. Поэтому «Ред Булл» и подписал с ним долгосрочный контракт. Теперь они спокойны за то, что лучший гонщик находится у них в команде.

Но если бы я был директором «Феррари», я бы сейчас спросил: сколько будет стоить выкупить Макса у «Ред Булл»? Кто сказал, что это невозможно сделать? Я видел, как много вещей происходит с деньгами! Тогда вы сразу поймёте, чего стоит Ферстаппен. Он стоит бесконечно много, он стоит всей «Феррари», — приводит слова Коронела Racingnews365.

Ранее чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв шутливо объяснил, почему Ферстаппен — ненастоящий чемпион.