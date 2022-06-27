Вильнёв — о Леклере: он всё ещё допускает такие ошибки, которые не должен допускать

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв выразил сомнение в том, что пилот «Феррари» Шарль Леклер способен выдержать борьбу за титул в этом сезоне.

«Леклер очень быстр, но сейчас он всё ещё допускает такие ошибки, которые не должен допускать. Например, в Имоле.



Сейчас мы знаем, что он быстр, агрессивен. Станет ли он чемпионом мира? Похож ли он на Макса? Как он справляется с давлением, когда наступает время борьбы за чемпионство? В этом нет уверенности. Это то, что нам ещё предстоит выяснить.

Всегда есть тот, кто быстрее, но тот, кто быстрее, также зависит от его машины и настроек. Вспомните Валттери Боттаса, когда он брал все поулы вместо Льюиса Хэмилтона. Он настраивал свою машину так, чтобы получить их, но потом, в гонке, он убивал свои шины», — приводит слова Вильнёва Racingnews365.