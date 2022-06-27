Вильнёв — о Леклере: он всё ещё допускает такие ошибки, которые не должен допускать

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв выразил сомнение в том, что пилот «Феррари» Шарль Леклер способен выдержать борьбу за титул в этом сезоне.
«Леклер очень быстр, но сейчас он всё ещё допускает такие ошибки, которые не должен допускать. Например, в Имоле.
Сейчас мы знаем, что он быстр, агрессивен. Станет ли он чемпионом мира? Похож ли он на Макса? Как он справляется с давлением, когда наступает время борьбы за чемпионство? В этом нет уверенности. Это то, что нам ещё предстоит выяснить.
Всегда есть тот, кто быстрее, но тот, кто быстрее, также зависит от его машины и настроек. Вспомните Валттери Боттаса, когда он брал все поулы вместо Льюиса Хэмилтона. Он настраивал свою машину так, чтобы получить их, но потом, в гонке, он убивал свои шины», — приводит слова Вильнёва Racingnews365.
- 27 июня 2022
-
09:28
-
00:48
- 26 июня 2022
-
23:29
-
22:44
-
22:22
-
21:03
-
21:01
-
20:30
-
19:36
-
18:58
-
18:23
-
17:56
-
16:57
-
15:55
-
15:34
-
15:18
-
14:17
-
13:10
-
12:29
-
10:47
-
10:00
-
00:02
- 25 июня 2022
-
22:57
-
21:58
-
20:59
-
19:49
-
18:54
-
17:44
-
16:35
-
16:09
-
15:59
-
15:26
-
14:37
-
14:27
-
13:24