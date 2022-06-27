«Сейчас говорят популярные вещи, а не правду». Феттель вновь высказался в защиту экологии

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель дал комментарий по поводу проблем с экологией.
Напомним, пилот «Астон Мартин» подготовил к Гран-при Канады шлем, посвящённый разработке нефтяных песков в провинции Альберта, после чего столкнулся с критикой со стороны консервативных политиков.
«Я просто спросил Николя Латифи Он из Канады, он прожил всю свою жизнь в Канаде, и он ничего об этом не знает. Дело не в том, чтобы показать на Канаду пальцем и сказать: «Как вам не стыдно?». Дело не в этом. Речь идёт о том, чтобы напомнить, что мы все живём в мире ископаемого топлива, и что оно закончится. Вопрос в том, когда и насколько сурово. Это было ясно 50 лет назад — и это ясно сегодня.
Сейчас информация распространяется так быстро и так быстро меняется, что иногда лучше говорить то, что популярно, чем то, что правдиво. Лозунг более популярен, чем правда. Правду труднее объяснить и легче понять. Посмотрите на лозунг «Get Brexit Done». Он находит отклик у всех, и люди воспринимают его как хорошую идею.
Можно очень быстро осудить политиков и сказать, что все они плохие или что они нечестные. Есть много тех, кто начинает с благородных целей — сделать мир лучше. Но иногда мне кажется, что на этом пути, когда ты адаптируешься и учишься справляться, слишком много политического расчета. Тогда ты говоришь не от сердца. Я думаю, это общая проблема, и не только в Великобритании или Германии. Это во всём мире. Но было бы лучше, если бы мы никого не осуждали, а просто осмеливались больше говорить правду. Правда часто бывает не очень популярной или не той, которую люди хотят услышать. Но всё же это правда», — приводит слова Феттеля The Telegraf.
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